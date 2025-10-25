Смотреть онлайн Аудаце Церигнола (19) - Фоджа (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия. Примавера 3: Аудаце Церигнола (19) — Фоджа (19) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Аудаце Церигнола (19) — Фоджа (19)
Команда Аудаце Церигнола (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4.