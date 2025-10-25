Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Руанда — Руанда - 2-й дивизион : ФК Аспор — Unity FC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча ФК Аспор — Unity FC

Команда ФК Аспор в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Unity FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-2. Команда ФК Аспор в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Unity FC забивает 0, пропускает 0.