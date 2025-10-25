Смотреть онлайн Талант Бишкек - OshMU Aldier 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Киргизия — Чемпионат Киргизии по футболу: Талант Бишкек — OshMU Aldier . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Талант Бишкек — OshMU Aldier
Команда Талант Бишкек в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-11. Команда OshMU Aldier, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-2. Команда Талант Бишкек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. OshMU Aldier забивает 1, пропускает 0.