Смотреть онлайн FC Bishkek City - ФК Дордой Бишкек 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Киргизия — Чемпионат Киргизии по футболу: FC Bishkek City — ФК Дордой Бишкек . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча FC Bishkek City — ФК Дордой Бишкек
Команда FC Bishkek City в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-12. Команда ФК Дордой Бишкек, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-7. Команда FC Bishkek City в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Дордой Бишкек забивает 2, пропускает 1.