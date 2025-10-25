Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн FC Bishkek City - ФК Дордой Бишкек 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КиргизияЧемпионат Киргизии по футболу: FC Bishkek CityФК Дордой Бишкек . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Киргизии по футболу
FC Bishkek City
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
ФК Дордой Бишкек
15'
41'
79'
ФК Дордой Бишкек icon
15'
ФК Дордой Бишкек icon
41'
Счет после первого тайма 0:2
ФК Дордой Бишкек icon
79'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Дордой Бишкек - Угловой
8'
Угловой
ФК Дордой Бишкек - Угловой
15'
ФК Дордой Бишкек - 1-ый Гол
23'
Угловой
ФК Дордой Бишкек - Угловой
28'
Угловой
FC Bishkek City - Угловой
41'
ФК Дордой Бишкек - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
59'
Угловой
ФК Дордой Бишкек - Угловой
68'
Угловой
FC Bishkek City - Угловой
70'
Угловой
FC Bishkek City - Угловой
79'
Угловой
ФК Дордой Бишкек - Угловой
79'
ФК Дордой Бишкек - 3-ий Гол
89'
Угловой
FC Bishkek City - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча FC Bishkek City — ФК Дордой Бишкек

Команда FC Bishkek City в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-12. Команда ФК Дордой Бишкек, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-7. Команда FC Bishkek City в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Дордой Бишкек забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
82
80
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
1
5
Комментарии к матчу
