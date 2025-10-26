Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Спортинг Вест - Веттерен Кватрехт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Belgium Second Amateur Division VFV A: Спортинг ВестВеттерен Кватрехт . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Belgium Second Amateur Division VFV A
Спортинг Вест
17'
73'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Веттерен Кватрехт
Смотреть онлайн
RFC Wetteren icon
17'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Спортинг Вест icon
73'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
10'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
10'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
17'
RFC Wetteren - 1-ый Гол
22'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
22'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
41'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
49'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
49'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
54'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
60'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
68'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
68'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
69'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
73'
Спортинг Вест - 2-ой Гол
83'
Угловой
Спортинг Вест - Угловой
85'
Угловой
RFC Wetteren - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1

Превью матча Спортинг Вест — Веттерен Кватрехт

Статистика матча

Владение мячом
Спортинг Вест Спортинг Вест
70%
Веттерен Кватрехт Веттерен Кватрехт
30%
Атаки
96
67
Угловые
14
1
Удары мимо ворот
16
4
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу
