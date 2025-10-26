26.10.2025
Смотреть онлайн Спортинг Вест - Веттерен Кватрехт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Belgium Second Amateur Division VFV A: Спортинг Вест — Веттерен Кватрехт . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Belgium Second Amateur Division VFV A
Спортинг Вест
17'
73'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
RFC Wetteren
17'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Спортинг Вест
73'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Спортинг Вест - Угловой
10'
Спортинг Вест - Угловой
10'
Спортинг Вест - Угловой
17'
RFC Wetteren - 1-ый Гол
22'
Спортинг Вест - Угловой
22'
Спортинг Вест - Угловой
41'
Спортинг Вест - Угловой
49'
Спортинг Вест - Угловой
49'
Спортинг Вест - Угловой
54'
Спортинг Вест - Угловой
60'
Спортинг Вест - Угловой
68'
Спортинг Вест - Угловой
68'
Спортинг Вест - Угловой
69'
Спортинг Вест - Угловой
73'
Спортинг Вест - 2-ой Гол
83'
Спортинг Вест - Угловой
85'
RFC Wetteren - Угловой
Превью матча Спортинг Вест — Веттерен Кватрехт
Статистика матча
Владение мячом
70%
Атаки
96
67
Угловые
14
1
Удары мимо ворот
16
4
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу