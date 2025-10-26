26.10.2025
Смотреть онлайн KFC HO Kalken - KV Diksmuide Oostende 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Belgium Second Amateur Division VFV A: KFC HO Kalken — KV Diksmuide Oostende . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
Belgium Second Amateur Division VFV A
KFC HO Kalken
25'
39'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
KFC HO Kalken
25'
KFC HO Kalken
39'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
12'
KFC HO Kalken - Угловой
15'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
20'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
25'
KFC HO Kalken - 1-ый Гол
38'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
39'
KFC HO Kalken - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
53'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
54'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
55'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
62'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
67'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
72'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
79'
KV Diksmuide Oostende - 3-ий Гол
82'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
90+1'
KV Diksmuide Oostende - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча KFC HO Kalken — KV Diksmuide Oostende
Статистика матча
Владение мячом
37%
Атаки
75
98
Угловые
1
11
Удары мимо ворот
4
15
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу