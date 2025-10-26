Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн KFC HO Kalken - KV Diksmuide Oostende 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Belgium Second Amateur Division VFV A: KFC HO KalkenKV Diksmuide Oostende . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК
Belgium Second Amateur Division VFV A
KFC HO Kalken
25'
39'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
KV Diksmuide Oostende
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
KFC HO Kalken icon
25'
KFC HO Kalken icon
39'
Счет после первого тайма 2:0
KV Diksmuide Oostende icon
79'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
KFC HO Kalken - Угловой
15'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
20'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
25'
KFC HO Kalken - 1-ый Гол
38'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
39'
KFC HO Kalken - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
53'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
54'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
55'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
62'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
67'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
72'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
79'
KV Diksmuide Oostende - 3-ий Гол
82'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
90+1'
Угловой
KV Diksmuide Oostende - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча KFC HO Kalken — KV Diksmuide Oostende

Статистика матча

Владение мячом
KFC HO Kalken KFC HO Kalken
37%
KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende
63%
Атаки
75
98
Угловые
1
11
Удары мимо ворот
4
15
Удары в створ ворот
6
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA