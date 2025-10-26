26.10.2025
Смотреть онлайн Еннерсдорф - ASV Neudorf/Parndorf 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия. Футбол. Ландеслига: Еннерсдорф — ASV Neudorf/Parndorf . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Австрия. Футбол. Ландеслига
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
ASV Neudorf/Parndorf
63'
78'
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
11'
ASV Neudorf/Parndorf - Угловой
18'
ASV Neudorf/Parndorf - Угловой
22'
Еннерсдорф - Угловой
23'
Еннерсдорф - Угловой
25'
Еннерсдорф - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
ASV Neudorf/Parndorf - Угловой
60'
ASV Neudorf/Parndorf - Угловой
63'
ASV Neudorf/Parndorf - 1-ый Гол
74'
ASV Neudorf/Parndorf - Угловой
78'
ASV Neudorf/Parndorf - 2-ой Гол
90'
Еннерсдорф - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Еннерсдорф — ASV Neudorf/Parndorf
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
99
97
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
2
9
Комментарии к матчу