26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Кубок Франции по футболу: Кветигни — AS Garchizy . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Франции по футболу
Кветигни
35'
58'
82'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
12'
AS Garchizy - Угловой
20'
Кветигни - Угловой
24'
AS Garchizy - Угловой
25'
AS Garchizy - Угловой
35'
Кветигни - 1-ый Гол
45+1'
AS Garchizy - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Кветигни - Угловой
57'
Кветигни - Угловой
58'
Кветигни - 2-ой Гол
61'
AS Garchizy - Угловой
69'
AS Garchizy - Угловой
75'
AS Garchizy - Угловой
80'
AS Garchizy - Угловой
82'
Кветигни - 3-ий Гол
88'
Кветигни - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Статистика матча
Атаки
48
67
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
5
2
