Смотреть онлайн Блау Гел 1938 - ВВСБ 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: Блау Гел 1938 — ВВСБ . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Блау Гел 1938 — ВВСБ
Команда Блау Гел 1938 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-12. Команда ВВСБ, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-8. Команда Блау Гел 1938 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ВВСБ забивает 1, пропускает 1.