Смотреть онлайн Омране - Стад 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Чемпионат Туниса по футболу. Высшая лига: Омране — Стад, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Омране — Стад
Команда Омране в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Стад, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-3. Команда Омране в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стад забивает 2, пропускает 0.