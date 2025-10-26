26.10.2025
Смотреть онлайн Cergy Pontoise FC - Torcy 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Кубок Франции по футболу: Cergy Pontoise FC — Torcy . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Франции по футболу
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Torcy
90'
Текстовая трансляция
9'
Torcy - Угловой
20'
Cergy Pontoise FC - Угловой
44'
Torcy - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Cergy Pontoise FC - Угловой
67'
Torcy - Угловой
87'
Torcy - Угловой
90'
Torcy - 1-ый Гол
90+2'
Cergy Pontoise FC - Угловой
Превью матча Cergy Pontoise FC — Torcy
Статистика матча
Атаки
126
98
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу