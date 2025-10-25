Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Чимбаронго - CD Constitucion Unido 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: ЧимбаронгоCD Constitucion Unido . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Чимбаронго
85'
Отменен
1 : 0
25 октября 2025
CD Constitucion Unido
Чимбаронго icon
85'
Текстовая трансляция
8'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
23'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
24'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
28'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
37'
Угловой
Чимбаронго - Угловой
48'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
52'
Угловой
Чимбаронго - Угловой
57'
Угловой
Чимбаронго - Угловой
67'
Угловой
Чимбаронго - Угловой
67'
Угловой
Чимбаронго - Угловой
68'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
70'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
70'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой
71'
Угловой
Чимбаронго - Угловой
73'
Угловой
Чимбаронго - Угловой
85'
Чимбаронго - 1-ый Гол
90+2'
Угловой
CD Constitucion Unido - Угловой

Превью матча Чимбаронго — CD Constitucion Unido

Команда Чимбаронго в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-19. Команда CD Constitucion Unido, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-12. Команда Чимбаронго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. CD Constitucion Unido забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды CD Constitucion Unido, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Чимбаронго
Чимбаронго
CD Constitucion Unido
Чимбаронго
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.07.2025
CD Constitucion Unido
CD Constitucion Unido
2:2
Чимбаронго
Чимбаронго
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чимбаронго Чимбаронго
49%
CD Constitucion Unido CD Constitucion Unido
51%
Атаки
73
67
Угловые
7
9
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
11
4
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA