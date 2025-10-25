Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Чимбаронго — CD Constitucion Unido . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Чимбаронго — CD Constitucion Unido

Команда Чимбаронго в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-19. Команда CD Constitucion Unido, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-12. Команда Чимбаронго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. CD Constitucion Unido забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды CD Constitucion Unido, в том матче сыграли вничью.