26.10.2025

Смотреть онлайн Hashtag United (W) - Oxford Utd (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Hashtag United (W)Oxford Utd (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
ФА - Премьер-лига - Женщины
Hashtag United (W)
25'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Oxford Utd (W)
2'
Смотреть онлайн
Oxford Utd (W) icon
2'
Hashtag United (W) icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Oxford Utd (W) icon
Пенальти
Hashtag United (W)
Пенальти
Oxford Utd (W) icon
Пенальти
Oxford Utd (W) icon
Пенальти
Hashtag United (W)
Пенальти
Hashtag United (W)
Пенальти
Oxford Utd (W) icon
Пенальти
Hashtag United (W)
Пенальти
Oxford Utd (W) icon
Пенальти
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Oxford Utd (W) - Угловой
2'
Oxford Utd (W) - 1-ый Гол
5'
Угловой
Oxford Utd (W) - Угловой
5'
Угловой
Oxford Utd (W) - Угловой
23'
Угловой
Hashtag United (W) - Угловой
25'
Hashtag United (W) - 2-ой Гол
29'
Угловой
Oxford Utd (W) - Угловой
41'
Угловой
Hashtag United (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Oxford Utd (W) - Угловой
55'
Угловой
Oxford Utd (W) - Угловой
70'
Угловой
Oxford Utd (W) - Угловой
74'
Угловой
Hashtag United (W) - Угловой
86'
Угловой
Hashtag United (W) - Угловой
87'
Угловой
Hashtag United (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
1-ый
Oxford Utd (W) - Пенальти
1-ый
Hashtag United (W) - Пенальти
2-ой
Oxford Utd (W) - Пенальти
3-ий
Oxford Utd (W) - Пенальти
3-ий
Hashtag United (W) - Пенальти
4-ый
Hashtag United (W) - Пенальти
6-ый
Oxford Utd (W) - Пенальти
6-ый
Hashtag United (W) - Пенальти
8-ый
Oxford Utd (W) - Пенальти

Превью матча Hashtag United (W) — Oxford Utd (W)

Команда Hashtag United (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-8. Команда Oxford Utd (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Hashtag United (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Oxford Utd (W) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Hashtag United (W) Hashtag United (W)
49%
Oxford Utd (W) Oxford Utd (W)
51%
Атаки
79
76
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
3
2
Игры 7 тур
26.10.2025
Hashtag United (W)
1:1
Oxford Utd (W)
Завершен
26.10.2025
AFC Wimbledon (W)
3:3
Chatham Town (W)
Завершен
26.10.2025
Wolverhampton (W)
2:1
Rugby Borough (W)
Завершен
26.10.2025
Stoke (W)
7:0
Sutton Coldfield (W)
Завершен
26.10.2025
Northampton (W)
3:2
AFC Sudbury (W)
Завершен
26.10.2025
Keynsham Town (W)
1:0
Bournemouth Sports (W)
Завершен
26.10.2025
Halifax (W)
1:4
Hull (W)
Завершен
26.10.2025
Worthing (W)
4:1
Abingdon United (W)
Завершен
26.10.2025
Burnley (W)
12:0
Blackburn (W)
Завершен
25.10.2025
Middlesbrough (W)
4:0
Cheadle Town Stingers (W)
Завершен
