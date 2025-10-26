Смотреть онлайн Hashtag United (W) - Oxford Utd (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Hashtag United (W) — Oxford Utd (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Hashtag United (W) — Oxford Utd (W)
Команда Hashtag United (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-8. Команда Oxford Utd (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Hashtag United (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Oxford Utd (W) забивает 0, пропускает 0.