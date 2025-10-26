Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Wolverhampton (W) - Rugby Borough (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Wolverhampton (W)Rugby Borough (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
ФА - Премьер-лига - Женщины
Wolverhampton (W)
40'
53'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Rugby Borough (W)
84'
Смотреть онлайн
Wolverhampton (W) icon
40'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Wolverhampton (W) icon
53'
Rugby Borough (W) icon
84'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
10'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
14'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
17'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
40'
Wolverhampton (W) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
52'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
53'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
53'
Wolverhampton (W) - 2-ой Гол
71'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
84'
Rugby Borough (W) - 3-ий Гол
90'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,1

Превью матча Wolverhampton (W) — Rugby Borough (W)

Команда Wolverhampton (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-4. Команда Rugby Borough (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Wolverhampton (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Rugby Borough (W) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Rugby Borough (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Wolverhampton (W)
Wolverhampton (W)
Rugby Borough (W)
Wolverhampton (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Rugby Borough (W)
Rugby Borough (W)
2:3
Wolverhampton (W)
Wolverhampton (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Wolverhampton (W) Wolverhampton (W)
50%
Rugby Borough (W) Rugby Borough (W)
50%
Атаки
60
55
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
5
5
Игры 7 тур
26.10.2025
Hashtag United (W)
1:1
Oxford Utd (W)
Завершен
26.10.2025
AFC Wimbledon (W)
3:3
Chatham Town (W)
Завершен
26.10.2025
Wolverhampton (W)
2:1
Rugby Borough (W)
Завершен
26.10.2025
Stoke (W)
7:0
Sutton Coldfield (W)
Завершен
26.10.2025
Northampton (W)
3:2
AFC Sudbury (W)
Завершен
26.10.2025
Keynsham Town (W)
1:0
Bournemouth Sports (W)
Завершен
26.10.2025
Halifax (W)
1:4
Hull (W)
Завершен
26.10.2025
Worthing (W)
4:1
Abingdon United (W)
Завершен
26.10.2025
Burnley (W)
12:0
Blackburn (W)
Завершен
25.10.2025
Middlesbrough (W)
4:0
Cheadle Town Stingers (W)
Завершен
