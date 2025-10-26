Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины : Wolverhampton (W) — Rugby Borough (W) , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Wolverhampton (W) — Rugby Borough (W)

Команда Wolverhampton (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-4. Команда Rugby Borough (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Wolverhampton (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Rugby Borough (W) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Rugby Borough (W), в том матче победу одержали гостьи.