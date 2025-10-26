Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Stoke (W) - Sutton Coldfield (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Stoke (W)Sutton Coldfield (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
ФА - Премьер-лига - Женщины
Stoke (W)
18'
20'
29'
40'
82'
90'
90+1'
Завершен
7 : 0
26 октября 2025
Sutton Coldfield (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Stoke (W) icon
18'
Stoke (W) icon
20'
Stoke (W) icon
29'
Stoke (W) icon
40'
Счет после первого тайма 4:0
Stoke (W) icon
82'
Stoke (W) icon
90'
Stoke (W) icon
90+1'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
14'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
18'
Stoke (W) - 1-ый Гол
20'
Stoke (W) - 2-ой Гол
29'
Stoke (W) - 3-ий Гол
30'
Угловой
Sutton Coldfield (W) - Угловой
34'
Угловой
Sutton Coldfield (W) - Угловой
36'
Угловой
Sutton Coldfield (W) - Угловой
40'
Stoke (W) - 4-ый Гол
43'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
48'
Угловой
Sutton Coldfield (W) - Угловой
49'
Угловой
Sutton Coldfield (W) - Угловой
59'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
66'
Угловой
Sutton Coldfield (W) - Угловой
66'
Угловой
Sutton Coldfield (W) - Угловой
69'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
78'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
82'
Stoke (W) - 5-ый Гол
85'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
89'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
90'
Stoke (W) - 6-ый Гол
90+1'
Stoke (W) - 7-ый Гол

Превью матча Stoke (W) — Sutton Coldfield (W)

Команда Stoke (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5.

Статистика матча

Владение мячом
Stoke (W) Stoke (W)
61%
Sutton Coldfield (W) Sutton Coldfield (W)
39%
Атаки
59
34
Угловые
8
7
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
19
1
Игры 7 тур
26.10.2025
Hashtag United (W)
1:1
Oxford Utd (W)
Завершен
26.10.2025
AFC Wimbledon (W)
3:3
Chatham Town (W)
Завершен
26.10.2025
Wolverhampton (W)
2:1
Rugby Borough (W)
Завершен
26.10.2025
Stoke (W)
7:0
Sutton Coldfield (W)
Завершен
26.10.2025
Northampton (W)
3:2
AFC Sudbury (W)
Завершен
26.10.2025
Keynsham Town (W)
1:0
Bournemouth Sports (W)
Завершен
26.10.2025
Halifax (W)
1:4
Hull (W)
Завершен
26.10.2025
Worthing (W)
4:1
Abingdon United (W)
Завершен
26.10.2025
Burnley (W)
12:0
Blackburn (W)
Завершен
25.10.2025
Middlesbrough (W)
4:0
Cheadle Town Stingers (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA