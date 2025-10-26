26.10.2025
Смотреть онлайн Northampton (W) - AFC Sudbury (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Northampton (W) — AFC Sudbury (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
ФА - Премьер-лига - Женщины
Northampton (W)
63'
67'
77'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
AFC Sudbury (W)
55'
89'
Текстовая трансляция
4'
AFC Sudbury (W) - Угловой
6'
AFC Sudbury (W) - Угловой
22'
AFC Sudbury (W) - Угловой
34'
AFC Sudbury (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
AFC Sudbury (W) - Угловой
55'
AFC Sudbury (W) - 1-ый Гол
59'
AFC Sudbury (W) - Угловой
63'
Northampton (W) - 2-ой Гол
67'
Northampton (W) - Угловой
67'
Northampton (W) - 3-ий Гол
71'
AFC Sudbury (W) - Угловой
75'
AFC Sudbury (W) - Угловой
77'
Northampton (W) - 4-ый Гол
80'
AFC Sudbury (W) - Угловой
83'
Northampton (W) - Угловой
88'
AFC Sudbury (W) - Угловой
89'
AFC Sudbury (W) - 5-ый Гол
Превью матча Northampton (W) — AFC Sudbury (W)
Статистика матча
Владение мячом
37%
63%
Атаки
64
73
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
4
13
Удары в створ ворот
4
8
Комментарии к матчу