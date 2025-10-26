Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Northampton (W) - AFC Sudbury (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Northampton (W)AFC Sudbury (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
ФА - Премьер-лига - Женщины
Northampton (W)
63'
67'
77'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
AFC Sudbury (W)
55'
89'
Счет после первого тайма 0:0
AFC Sudbury (W) icon
55'
Northampton (W) icon
63'
Northampton (W) icon
67'
Northampton (W) icon
77'
AFC Sudbury (W) icon
89'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
6'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
22'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
34'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
55'
AFC Sudbury (W) - 1-ый Гол
59'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
63'
Northampton (W) - 2-ой Гол
67'
Угловой
Northampton (W) - Угловой
67'
Northampton (W) - 3-ий Гол
71'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
75'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
77'
Northampton (W) - 4-ый Гол
80'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
83'
Угловой
Northampton (W) - Угловой
88'
Угловой
AFC Sudbury (W) - Угловой
89'
AFC Sudbury (W) - 5-ый Гол

Превью матча Northampton (W) — AFC Sudbury (W)

Статистика матча

Владение мячом
Northampton (W) Northampton (W)
37%
AFC Sudbury (W) AFC Sudbury (W)
63%
Атаки
64
73
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
4
13
Удары в створ ворот
4
8
Игры 7 тур
26.10.2025
Hashtag United (W)
1:1
Oxford Utd (W)
Завершен
26.10.2025
AFC Wimbledon (W)
3:3
Chatham Town (W)
Завершен
26.10.2025
Wolverhampton (W)
2:1
Rugby Borough (W)
Завершен
26.10.2025
Stoke (W)
7:0
Sutton Coldfield (W)
Завершен
26.10.2025
Northampton (W)
3:2
AFC Sudbury (W)
Завершен
26.10.2025
Keynsham Town (W)
1:0
Bournemouth Sports (W)
Завершен
26.10.2025
Halifax (W)
1:4
Hull (W)
Завершен
26.10.2025
Worthing (W)
4:1
Abingdon United (W)
Завершен
26.10.2025
Burnley (W)
12:0
Blackburn (W)
Завершен
25.10.2025
Middlesbrough (W)
4:0
Cheadle Town Stingers (W)
Завершен
