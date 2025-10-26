Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Keynsham Town (W) - Bournemouth Sports (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Keynsham Town (W)Bournemouth Sports (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
ФА - Премьер-лига - Женщины
Keynsham Town (W)
58'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Bournemouth Sports (W)
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Keynsham Town (W) icon
58'
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0
58'
Keynsham Town (W) - 1-ый Гол
61'
Угловой
Keynsham Town (W) - Угловой
62'
Угловой
Keynsham Town (W) - Угловой
74'
Угловой
Bournemouth Sports (W) - Угловой
90'
Угловой
Bournemouth Sports (W) - Угловой

Превью матча Keynsham Town (W) — Bournemouth Sports (W)

Статистика матча

Владение мячом
Keynsham Town (W) Keynsham Town (W)
41%
Bournemouth Sports (W) Bournemouth Sports (W)
59%
Атаки
66
89
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
2
4
Игры 7 тур
26.10.2025
Hashtag United (W)
1:1
Oxford Utd (W)
Завершен
26.10.2025
AFC Wimbledon (W)
3:3
Chatham Town (W)
Завершен
26.10.2025
Wolverhampton (W)
2:1
Rugby Borough (W)
Завершен
26.10.2025
Stoke (W)
7:0
Sutton Coldfield (W)
Завершен
26.10.2025
Northampton (W)
3:2
AFC Sudbury (W)
Завершен
26.10.2025
Keynsham Town (W)
1:0
Bournemouth Sports (W)
Завершен
26.10.2025
Halifax (W)
1:4
Hull (W)
Завершен
26.10.2025
Worthing (W)
4:1
Abingdon United (W)
Завершен
26.10.2025
Burnley (W)
12:0
Blackburn (W)
Завершен
25.10.2025
Middlesbrough (W)
4:0
Cheadle Town Stingers (W)
Завершен
Комментарии к матчу
