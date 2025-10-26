26.10.2025
Смотреть онлайн Keynsham Town (W) - Bournemouth Sports (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Keynsham Town (W) — Bournemouth Sports (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
ФА - Премьер-лига - Женщины
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0
58'
Keynsham Town (W) - 1-ый Гол
61'
Keynsham Town (W) - Угловой
62'
Keynsham Town (W) - Угловой
74'
Bournemouth Sports (W) - Угловой
90'
Bournemouth Sports (W) - Угловой
Превью матча Keynsham Town (W) — Bournemouth Sports (W)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
66
89
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу