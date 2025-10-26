26.10.2025
Смотреть онлайн Worthing (W) - Abingdon United (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: Worthing (W) — Abingdon United (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
ФА - Премьер-лига - Женщины
Worthing (W)
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Worthing (W)
Счет после первого тайма 1:0
55'
85'
90+4'
Текстовая трансляция
8'
Abingdon United (W) - Угловой
18'
Abingdon United (W) - Угловой
18'
Abingdon United (W) - Угловой
31'
Abingdon United (W) - Угловой
38'
Worthing (W) - Угловой
45+1'
Abingdon United (W) - Угловой
45+3'
Worthing (W) - 1-ый Гол
55'
Worthing (W) - 2-ой Гол
84'
Abingdon United (W) - Угловой
84'
Abingdon United (W) - Угловой
84'
Abingdon United (W) - 3-ий Гол
85'
Worthing (W) - 4-ый Гол
90'
Abingdon United (W) - Угловой
90+4'
Worthing (W) - 5-ый Гол
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
95
109
Угловые
1
8
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
8
6
