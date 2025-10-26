26.10.2025
Смотреть онлайн CD Fontsanta Fatjo (W) - Эспаньол В (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spanish Copa de Catalunya Women: CD Fontsanta Fatjo (W) — Эспаньол В (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Spanish Copa de Catalunya Women
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
12'
CD Fontsanta Fatjo (W) - Угловой
19'
CD Fontsanta Fatjo (W) - Угловой
29'
Эспаньол В (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Эспаньол В (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча CD Fontsanta Fatjo (W) — Эспаньол В (Ж)
Статистика матча
Владение мячом
62%
Атаки
76
81
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу