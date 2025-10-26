Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Бурган - Al Shamiya FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КувейтКувейт 1-й дивизион: БурганAl Shamiya FC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:35 по московскому времени .

МСК
Кувейт 1-й дивизион
Бурган
11'
13'
26'
63'
Завершен
4 : 2
26 октября 2025
Al Shamiya FC
28'
88'
Бурган icon
11'
Бурган icon
13'
Бурган icon
26'
Al Shamiya FC icon
28'
Счет после первого тайма 3:1
Бурган icon
63'
Al Shamiya FC icon
88'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Al Shamiya FC - Угловой
11'
Угловой
Бурган - Угловой
11'
Бурган - 1-ый Гол
13'
Бурган - 2-ой Гол
26'
Бурган - 3-ий Гол
28'
Al Shamiya FC - 4-ый Гол
38'
Угловой
Бурган - Угловой
38'
Угловой
Бурган - Угловой
39'
Угловой
Бурган - Угловой
Счет после первого тайма 3:1
49'
Угловой
Бурган - Угловой
51'
Угловой
Al Shamiya FC - Угловой
58'
Угловой
Бурган - Угловой
63'
Бурган - 5-ый Гол
68'
Угловой
Al Shamiya FC - Угловой
88'
Al Shamiya FC - 6-ый Гол
90+4'
Угловой
Бурган - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Бурган — Al Shamiya FC

Статистика матча

Владение мячом
Бурган Бурган
60%
Al Shamiya FC Al Shamiya FC
40%
Атаки
73
58
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
13
7
Удары в створ ворот
12
4
Комментарии к матчу
