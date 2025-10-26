26.10.2025
Смотреть онлайн Бурган - Al Shamiya FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кувейт — Кувейт 1-й дивизион: Бурган — Al Shamiya FC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:35 по московскому времени .
МСК
Кувейт 1-й дивизион
Бурган
11'
13'
26'
63'
Завершен
4 : 2
26 октября 2025
Al Shamiya FC
28'
88'
Бурган
11'
Бурган
13'
Бурган
26'
Al Shamiya FC
28'
Счет после первого тайма 3:1
Бурган
63'
Al Shamiya FC
88'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
9'
Al Shamiya FC - Угловой
11'
Бурган - Угловой
11'
Бурган - 1-ый Гол
13'
Бурган - 2-ой Гол
26'
Бурган - 3-ий Гол
28'
Al Shamiya FC - 4-ый Гол
38'
Бурган - Угловой
38'
Бурган - Угловой
39'
Бурган - Угловой
Счет после первого тайма 3:1
49'
Бурган - Угловой
51'
Al Shamiya FC - Угловой
58'
Бурган - Угловой
63'
Бурган - 5-ый Гол
68'
Al Shamiya FC - Угловой
88'
Al Shamiya FC - 6-ый Гол
90+4'
Бурган - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2
Превью матча Бурган — Al Shamiya FC
Статистика матча
Владение мячом
60%
40%
Атаки
73
58
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
13
7
Удары в створ ворот
12
4
Комментарии к матчу