26.10.2025
Смотреть онлайн Sporty FC - Хайтан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кувейт — Кувейт 1-й дивизион: Sporty FC — Хайтан . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:50 по московскому времени .
Текстовая трансляция
3'
Sporty FC - Угловой
6'
Sporty FC - Угловой
14'
Хайтан - Угловой
14'
Хайтан - Угловой
41'
Sporty FC - Угловой
45'
Хайтан - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Хайтан - Угловой
62'
Хайтан - Угловой
69'
Хайтан - Угловой
77'
Хайтан - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Sporty FC — Хайтан
Статистика матча
Комментарии к матчу