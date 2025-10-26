26.10.2025
Смотреть онлайн Wologisi FC - FC Fassell 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Либерия — Чемпионат Либерии по футболу. Первый дивизион: Wologisi FC — FC Fassell . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Либерии по футболу. Первый дивизион
Wologisi FC
33'
45+1'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
FC Fassell
87'
Текстовая трансляция
17'
FC Fassell - Угловой
27'
Wologisi FC - Угловой
33'
Wologisi FC - 1-ый Гол
45+1'
Wologisi FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
47'
FC Fassell - Угловой
85'
FC Fassell - Угловой
85'
FC Fassell - Угловой
87'
FC Fassell - 3-ий Гол
90+3'
FC Fassell - Угловой
Превью матча Wologisi FC — FC Fassell
Статистика матча
Атаки
90
101
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу