26.10.2025
Смотреть онлайн Paynesville - Фрипорт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Либерия — Чемпионат Либерии по футболу. Первый дивизион: Paynesville — Фрипорт . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Либерии по футболу. Первый дивизион
Paynesville
5'
20'
45+2'
50'
55'
68'
Завершен
6 : 2
26 октября 2025
Фрипорт
79'
85'
Paynesville
5'
Paynesville
20'
Paynesville
45+2'
Счет после первого тайма 3:0
Paynesville
50'
Paynesville
55'
Paynesville
68'
Фрипорт
79'
Фрипорт
85'
Матч закончился со счётом 6:2
Текстовая трансляция
5'
Paynesville - Угловой
5'
Paynesville - 1-ый Гол
17'
Фрипорт - Угловой
20'
Paynesville - 2-ой Гол
30'
Фрипорт - Угловой
35'
Paynesville - Угловой
45+2'
Paynesville - 3-ий Гол
47'
Paynesville - Угловой
50'
Paynesville - 4-ый Гол
55'
Paynesville - 5-ый Гол
67'
Фрипорт - Угловой
68'
Paynesville - 6-ый Гол
72'
Фрипорт - Угловой
75'
Фрипорт - Угловой
79'
Фрипорт - 7-ый Гол
82'
Фрипорт - Угловой
84'
Фрипорт - Угловой
85'
Фрипорт - 8-ый Гол
89'
Фрипорт - Угловой
Превью матча Paynesville — Фрипорт
Статистика матча
Атаки
75
72
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
11
7
Комментарии к матчу