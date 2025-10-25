25.10.2025
Смотреть онлайн Millonarios U19 - Independiente Medellin U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия U19 Championship: Millonarios U19 — Independiente Medellin U19 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Колумбия U19 Championship
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Превью матча Millonarios U19 — Independiente Medellin U19
История последних встреч
Millonarios U19
Independiente Medellin U19
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Independiente Medellin U19
4:1
Millonarios U19
Статистика матча
Атаки
84
117
Угловые
6
2
Комментарии к матчу