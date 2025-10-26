26.10.2025
Смотреть онлайн Luka nad Jihlavou - Tj Nova Ves 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 5. Liga: Luka nad Jihlavou — Tj Nova Ves . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
Czechia 5. Liga
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Tj Nova Ves
42'
Tj Nova Ves
42'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Luka nad Jihlavou - Угловой
12'
Tj Nova Ves - Угловой
26'
Luka nad Jihlavou - 1-ый Гол
36'
Luka nad Jihlavou - Угловой
36'
Luka nad Jihlavou - Угловой
42'
Tj Nova Ves - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
73'
Luka nad Jihlavou - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Luka nad Jihlavou — Tj Nova Ves
Статистика матча
Атаки
107
108
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу