26.10.2025

Смотреть онлайн Stal Lancut - Wislok Wisniowa 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша - Лига IV: Stal LancutWislok Wisniowa . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Польша - Лига IV
Stal Lancut
89'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Wislok Wisniowa
50'
Счет после первого тайма 0:0
Wislok Wisniowa icon
50'
Stal Lancut icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Stal Lancut - Угловой
21'
Угловой
Stal Lancut - Угловой
30'
Угловой
Stal Lancut - Угловой
30'
Угловой
Stal Lancut - Угловой
33'
Угловой
Wislok Wisniowa - Угловой
36'
Угловой
Wislok Wisniowa - Угловой
37'
Угловой
Wislok Wisniowa - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Wislok Wisniowa - Угловой
50'
Wislok Wisniowa - 1-ый Гол
59'
Угловой
Stal Lancut - Угловой
66'
Угловой
Stal Lancut - Угловой
78'
Угловой
Wislok Wisniowa - Угловой
82'
Угловой
Wislok Wisniowa - Угловой
84'
Угловой
Wislok Wisniowa - Угловой
89'
Stal Lancut - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Stal Lancut — Wislok Wisniowa

Команда Stal Lancut в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-1. Команда Wislok Wisniowa, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Stal Lancut в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Wislok Wisniowa забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Stal Lancut Stal Lancut
58%
Wislok Wisniowa Wislok Wisniowa
42%
Атаки
94
80
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
