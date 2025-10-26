Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига IV : Stal Lancut — Wislok Wisniowa . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Stal Lancut — Wislok Wisniowa

Команда Stal Lancut в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-1. Команда Wislok Wisniowa, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Stal Lancut в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Wislok Wisniowa забивает 0, пропускает 0.