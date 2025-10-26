Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Kolos Kovalivka II - Диназ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаУкраина - Вторая лига: Kolos Kovalivka IIДиназ . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Украина - Вторая лига
Kolos Kovalivka II
87'
90+1'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Диназ
62'
Счет после первого тайма 0:0
Диназ icon
62'
Kolos Kovalivka II icon
87'
Kolos Kovalivka II icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
10'
Угловой
Диназ - Угловой
16'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
19'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
24'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
24'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
29'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
33'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
41'
Угловой
Диназ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
62'
Диназ - 1-ый Гол
63'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
64'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
66'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
75'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
76'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
87'
Kolos Kovalivka II - 2-ой Гол
89'
Угловой
Kolos Kovalivka II - Угловой
90+1'
Kolos Kovalivka II - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Kolos Kovalivka II — Диназ

Команда Kolos Kovalivka II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Диназ, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Kolos Kovalivka II
Kolos Kovalivka II
Диназ
Kolos Kovalivka II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.08.2025
Диназ
Диназ
1:3
Kolos Kovalivka II
Kolos Kovalivka II
Обзор

Статистика матча

Атаки
115
81
Угловые
14
2
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA