Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Украина - Вторая лига : Kolos Kovalivka II — Диназ . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Kolos Kovalivka II — Диназ

Команда Kolos Kovalivka II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Диназ, в том матче победу одержали гостьи.