25.10.2025

Смотреть онлайн Sao Bento (W) - Centro Olimpico (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista Cup Women: Sao Bento (W)Centro Olimpico (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista Cup Women
Sao Bento (W)
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Centro Olimpico (W)
24'
70'
Смотреть онлайн
Centro Olimpico (W) icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
Centro Olimpico (W) icon
70'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Sao Bento (W) - Угловой
7'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
20'
Угловой
Sao Bento (W) - Угловой
22'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
24'
Centro Olimpico (W) - 1-ый Гол
29'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
35'
Centro Olimpico (W) - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
56'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
68'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
68'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
69'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
70'
Centro Olimpico (W) - 2-ой Гол
79'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
84'
Угловой
Centro Olimpico (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Sao Bento (W) — Centro Olimpico (W)

Команда Sao Bento (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Атаки
92
74
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу
