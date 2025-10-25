Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista Cup Women : Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины — Pinda SC (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины — Pinda SC (W)

Команда Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-20. Команда Pinda SC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Pinda SC (W) забивает 0, пропускает 0.