25.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины - Pinda SC (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista Cup Women: Сан-Жозе-дус-Кампус - ЖенщиныPinda SC (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista Cup Women
Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины
16'
Завершен
1 : 4
25 октября 2025
Pinda SC (W)
22'
29'
42'
59'
Смотреть онлайн
Sao Jose SP Women icon
16'
Pinda SC (W) icon
22'
Pinda SC (W) icon
29'
Pinda SC (W) icon
42'
Счет после первого тайма 1:3
Pinda SC (W) icon
59'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Pinda SC (W) - Угловой
16'
Угловой
Sao Jose SP Women - Угловой
16'
Sao Jose SP Women - 1-ый Гол
18'
Угловой
Pinda SC (W) - Угловой
22'
Pinda SC (W) - 2-ой Гол
29'
Pinda SC (W) - 3-ий Гол
42'
Pinda SC (W) - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
59'
Pinda SC (W) - 5-ый Гол
61'
Угловой
Sao Jose SP Women - Угловой
61'
Угловой
Sao Jose SP Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины — Pinda SC (W)

Команда Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-20. Команда Pinda SC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Pinda SC (W) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины
46%
Pinda SC (W) Pinda SC (W)
54%
Атаки
63
76
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
1
7
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA