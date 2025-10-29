Превью матча Гремио Новоризонтино U20 — Операрио U20

Команда Гремио Новоризонтино U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-11. Команда Операрио U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Гремио Новоризонтино U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Операрио U20 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Операрио U20, в том матче победу одержали гостьи.