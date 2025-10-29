Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Гремио Новоризонтино U20 - Операрио U20 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу U20: Гремио Новоризонтино U20Операрио U20, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе.

МСК, 4 тур, Стадион: Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе
Кубок Бразилии по футболу U20
Гремио Новоризонтино U20
5'
9'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Операрио U20
66'
Novorizontino U20 icon
5'
Novorizontino U20 icon
9'
Счет после первого тайма 2:0
Операрио U20 icon
66'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Novorizontino U20 - 1-ый Гол
8'
Угловой
Novorizontino U20 - Угловой
9'
Novorizontino U20 - 2-ой Гол
13'
Операрио U20 - Незабитый пенальти
16'
Угловой
Novorizontino U20 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
47'
Угловой
Novorizontino U20 - Угловой
48'
Угловой
Операрио U20 - Угловой
66'
Операрио U20 - 3-ий Гол
81'
Угловой
Операрио U20 - Угловой
82'
Угловой
Операрио U20 - Угловой
90+2'
Угловой
Novorizontino U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Гремио Новоризонтино U20 — Операрио U20

Команда Гремио Новоризонтино U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-11. Команда Операрио U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Гремио Новоризонтино U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Операрио U20 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Операрио U20, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гремио Новоризонтино U20
Гремио Новоризонтино U20
Операрио U20
Гремио Новоризонтино U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.11.2025
Операрио U20
Операрио U20
1:2
Гремио Новоризонтино U20
Гремио Новоризонтино U20
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гремио Новоризонтино U20 Гремио Новоризонтино U20
49%
Операрио U20 Операрио U20
51%
Атаки
0
0
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1
Игры 4 тур
06.11.2025
Фламенго (20)
5:4
Агуа Санта
Завершен
06.11.2025
Бахия
2:1
Форталеза (20)
Завершен
06.11.2025
Спорт Ресифи U20
2:1
КРБ U20
Завершен
05.11.2025
Пайсанду U20
4:0
Tocantinopolis EC U20
Завершен
05.11.2025
Сан-Паулу U20
1:0
Гремио U20
Завершен
05.11.2025
Иапе (20)
1:1
Monte Roraima U20
Завершен
05.11.2025
Операрио U20
1:2
Гремио Новоризонтино U20
Завершен
05.11.2025
Васко де Гама U20
4:5
Америка
Завершен
31.10.2025
Monte Roraima U20
1:2
Иапе (20)
Завершен
30.10.2025
Гремио U20
1:1
Сан-Паулу U20
Завершен
29.10.2025
Агуа Санта
2:0
Фламенго (20)
Завершен
29.10.2025
Гремио Новоризонтино U20
2:1
Операрио U20
Завершен
29.10.2025
Tocantinopolis EC U20
0:2
Пайсанду U20
Завершен
29.10.2025
Америка
2:0
Васко де Гама U20
Завершен
29.10.2025
КРБ U20
0:1
Спорт Ресифи U20
Завершен
29.10.2025
Форталеза (20)
3:1
Бахия
Завершен
Комментарии к матчу
