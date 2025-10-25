Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Caravaggio SC U20 - Жоинвиль U20 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Santa Catarina U20: Caravaggio SC U20Жоинвиль U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Copa Santa Catarina U20
Caravaggio SC U20
35'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Жоинвиль U20
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Caravaggio SC U20 icon
35'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
7'
Угловой
Caravaggio SC U20 - Угловой
9'
Угловой
Caravaggio SC U20 - Угловой
13'
Угловой
Caravaggio SC U20 - Угловой
14'
Угловой
Caravaggio SC U20 - Угловой
17'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
19'
Угловой
Caravaggio SC U20 - Угловой
35'
Caravaggio SC U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
58'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
62'
Угловой
Caravaggio SC U20 - Угловой
64'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
64'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
76'
Угловой
Caravaggio SC U20 - Угловой
81'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
82'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
89'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
90+4'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
90+5'
Угловой
Жоинвиль U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Caravaggio SC U20 — Жоинвиль U20

Команда Caravaggio SC U20 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-3. Команда Жоинвиль U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-12. Команда Caravaggio SC U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Жоинвиль U20 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Жоинвиль U20, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Caravaggio SC U20
Caravaggio SC U20
Жоинвиль U20
Caravaggio SC U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.10.2025
Жоинвиль U20
Жоинвиль U20
0:1
Caravaggio SC U20
Caravaggio SC U20
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Caravaggio SC U20 Caravaggio SC U20
48%
Жоинвиль U20 Жоинвиль U20
52%
Атаки
113
107
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
10
13
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA