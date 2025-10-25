Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Santa Catarina U20 : Caravaggio SC U20 — Жоинвиль U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Caravaggio SC U20 — Жоинвиль U20

Команда Caravaggio SC U20 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-3. Команда Жоинвиль U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-12. Команда Caravaggio SC U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Жоинвиль U20 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Жоинвиль U20, в том матче победу одержали гостьи.