Онлайн-трансляция матча турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу U20 : Америка — Васко де Гама U20 , 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Индепенденсия .

Превью матча Америка — Васко де Гама U20

Команда Америка в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-11. Команда Васко де Гама U20, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-10. Команда Америка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Васко де Гама U20 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Васко де Гама U20, в том матче победу одержали гостьи.