29.10.2025

Смотреть онлайн Агуа Санта - Фламенго (20) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу U20: Агуа СантаФламенго (20), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cidade do Galo.

МСК, 4 тур, Стадион: Cidade do Galo
Кубок Бразилии по футболу U20
Агуа Санта
6'
18'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Фламенго (20)
Агуа Санта icon
6'
Агуа Санта icon
18'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Агуа Санта - 1-ый Гол
18'
Агуа Санта - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
79'
Угловой
Агуа Санта - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Агуа Санта — Фламенго (20)

Команда Агуа Санта в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-14. Команда Фламенго (20), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-8. Команда Агуа Санта в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фламенго (20) забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Фламенго (20), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Агуа Санта
Агуа Санта
Фламенго (20)
Агуа Санта
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
06.11.2025
Фламенго (20)
Фламенго (20)
5:4
Агуа Санта
Агуа Санта
Обзор
15.07.2025
Фламенго (20)
Фламенго (20)
4:2
Агуа Санта
Агуа Санта
Обзор

Статистика матча

Атаки
82
87
Угловые
1
0
Фолы
13
12
Удары (всего)
8
12
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
4
2
Игры 4 тур
06.11.2025
Фламенго (20)
5:4
Агуа Санта
Завершен
06.11.2025
Бахия
2:1
Форталеза (20)
Завершен
06.11.2025
Спорт Ресифи U20
2:1
КРБ U20
Завершен
05.11.2025
Пайсанду U20
4:0
Tocantinopolis EC U20
Завершен
05.11.2025
Сан-Паулу U20
1:0
Гремио U20
Завершен
05.11.2025
Иапе (20)
1:1
Monte Roraima U20
Завершен
05.11.2025
Операрио U20
1:2
Гремио Новоризонтино U20
Завершен
05.11.2025
Васко де Гама U20
4:5
Америка
Завершен
31.10.2025
Monte Roraima U20
1:2
Иапе (20)
Завершен
30.10.2025
Гремио U20
1:1
Сан-Паулу U20
Завершен
29.10.2025
Агуа Санта
2:0
Фламенго (20)
Завершен
29.10.2025
Гремио Новоризонтино U20
2:1
Операрио U20
Завершен
29.10.2025
Tocantinopolis EC U20
0:2
Пайсанду U20
Завершен
29.10.2025
Америка
2:0
Васко де Гама U20
Завершен
29.10.2025
КРБ U20
0:1
Спорт Ресифи U20
Завершен
29.10.2025
Форталеза (20)
3:1
Бахия
Завершен
