Превью матча Агуа Санта — Фламенго (20)

Команда Агуа Санта в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-14. Команда Фламенго (20), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-8. Команда Агуа Санта в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фламенго (20) забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Фламенго (20), в том матче победу одержали хозяева.