26.10.2025
Смотреть онлайн Persebaya Surabaya U20 - Persib Bandung U20 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia U20 League: Persebaya Surabaya U20 — Persib Bandung U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Indonesia U20 League
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Persib Bandung U20
73'
90'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
11'
Persebaya Surabaya U20 - 1-ый Гол
13'
Persib Bandung U20 - Угловой
21'
Persebaya Surabaya U20 - Угловой
24'
Persib Bandung U20 - Угловой
31'
Persib Bandung U20 - Угловой
49'
Persebaya Surabaya U20 - Угловой
51'
Persebaya Surabaya U20 - Угловой
70'
Persib Bandung U20 - Угловой
72'
Persib Bandung U20 - Угловой
73'
Persib Bandung U20 - 2-ой Гол
77'
Persib Bandung U20 - Угловой
90'
Persib Bandung U20 - 3-ий Гол
Статистика матча
Атаки
52
44
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
3
5
