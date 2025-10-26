Смотреть онлайн Persebaya Surabaya U20 - Persib Bandung U20 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia U20 League: Persebaya Surabaya U20 — Persib Bandung U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .