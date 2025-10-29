Смотреть онлайн КРБ U20 - Спорт Ресифи U20 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу U20: КРБ U20 — Спорт Ресифи U20, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле.
Превью матча КРБ U20 — Спорт Ресифи U20
Команда КРБ U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-6. Команда Спорт Ресифи U20, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-11. Команда КРБ U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Спорт Ресифи U20 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Спорт Ресифи U20, в том матче победу одержали хозяева.