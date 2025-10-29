Превью матча КРБ U20 — Спорт Ресифи U20

Команда КРБ U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-6. Команда Спорт Ресифи U20, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-11. Команда КРБ U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Спорт Ресифи U20 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Спорт Ресифи U20, в том матче победу одержали хозяева.