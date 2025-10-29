Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Форталеза (20) - Бахия 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу U20: Форталеза (20)Бахия, 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан.

МСК, 4 тур, Стадион: Кастелан
Кубок Бразилии по футболу U20
Форталеза (20)
43'
53'
55'
Завершен
3 : 1
29 октября 2025
Бахия
48'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Форталеза (20) icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Бахия icon
48'
Форталеза (20) icon
53'
Форталеза (20) icon
55'
Текстовая трансляция
43'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
43'
Форталеза (20) - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Бахия - 2-ой Гол
53'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
53'
Форталеза (20) - 3-ий Гол
55'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
55'
Форталеза (20) - 4-ый Гол
76'
Угловой
Бахия - Угловой
77'
Угловой
Бахия - Угловой
86'
Угловой
Бахия - Угловой

Превью матча Форталеза (20) — Бахия

Команда Форталеза (20) в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-3. Команда Бахия, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-4. Команда Форталеза (20) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Бахия забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Бахия, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Форталеза (20)
Форталеза (20)
Бахия
Форталеза (20)
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
06.11.2025
Бахия
Бахия
2:1
Форталеза (20)
Форталеза (20)
Обзор
10.06.2025
Форталеза (20)
Форталеза (20)
1:0
Бахия
Бахия
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Форталеза (20) Форталеза (20)
48%
Бахия Бахия
52%
Атаки
94
97
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
8
4
Игры 4 тур
06.11.2025
Фламенго (20)
5:4
Агуа Санта
Завершен
06.11.2025
Бахия
2:1
Форталеза (20)
Завершен
06.11.2025
Спорт Ресифи U20
2:1
КРБ U20
Завершен
05.11.2025
Пайсанду U20
4:0
Tocantinopolis EC U20
Завершен
05.11.2025
Сан-Паулу U20
1:0
Гремио U20
Завершен
05.11.2025
Иапе (20)
1:1
Monte Roraima U20
Завершен
05.11.2025
Операрио U20
1:2
Гремио Новоризонтино U20
Завершен
05.11.2025
Васко де Гама U20
4:5
Америка
Завершен
31.10.2025
Monte Roraima U20
1:2
Иапе (20)
Завершен
30.10.2025
Гремио U20
1:1
Сан-Паулу U20
Завершен
29.10.2025
Агуа Санта
2:0
Фламенго (20)
Завершен
29.10.2025
Гремио Новоризонтино U20
2:1
Операрио U20
Завершен
29.10.2025
Tocantinopolis EC U20
0:2
Пайсанду U20
Завершен
29.10.2025
Америка
2:0
Васко де Гама U20
Завершен
29.10.2025
КРБ U20
0:1
Спорт Ресифи U20
Завершен
29.10.2025
Форталеза (20)
3:1
Бахия
Завершен
Комментарии к матчу
