Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Кубок Бразилии по футболу U20 : Форталеза (20) — Бахия , 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан .

Превью матча Форталеза (20) — Бахия

Команда Форталеза (20) в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-3. Команда Бахия, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-4. Команда Форталеза (20) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Бахия забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Бахия, в том матче победу одержали хозяева.