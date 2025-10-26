Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — Гонконг - 2-й дивизион : Яу Цим Мон — Туэн Мун . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

Превью матча Яу Цим Мон — Туэн Мун

Команда Яу Цим Мон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-12. Команда Туэн Мун, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-13. Команда Яу Цим Мон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Туэн Мун забивает 1, пропускает 1.