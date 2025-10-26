Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Яу Цим Мон - Туэн Мун 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгГонконг - 2-й дивизион: Яу Цим МонТуэн Мун . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
Гонконг - 2-й дивизион
Яу Цим Мон
54'
67'
80'
82'
Завершен
4 : 3
26 октября 2025
Туэн Мун
15'
19'
32'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Туэн Мун icon
15'
Туэн Мун icon
19'
Туэн Мун icon
32'
Счет после первого тайма 0:3
Яу Цим Мон icon
54'
Яу Цим Мон icon
67'
Яу Цим Мон icon
80'
Яу Цим Мон icon
82'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Туэн Мун - Угловой
8'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
10'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
10'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
11'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
13'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
15'
Туэн Мун - 1-ый Гол
19'
Туэн Мун - 2-ой Гол
23'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
32'
Угловой
Туэн Мун - Угловой
32'
Туэн Мун - 3-ий Гол
36'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
48'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
54'
Яу Цим Мон - 4-ый Гол
67'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
67'
Яу Цим Мон - 5-ый Гол
80'
Яу Цим Мон - Незабитый пенальти
80'
Угловой
Яу Цим Мон - Угловой
80'
Яу Цим Мон - 6-ый Гол
82'
Яу Цим Мон - 7-ый Гол
90+3'
Угловой
Туэн Мун - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3

Превью матча Яу Цим Мон — Туэн Мун

Команда Яу Цим Мон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-12. Команда Туэн Мун, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-13. Команда Яу Цим Мон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Туэн Мун забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Яу Цим Мон Яу Цим Мон
63%
Туэн Мун Туэн Мун
37%
Атаки
70
51
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
16
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
ПСВ ПСВ
26 Ноября
23:00
Tundra Esports Tundra Esports
Tearlaments Tearlaments
26 Ноября
23:00
Барселона Барселона
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
26 Ноября
22:30
Миллуолл Миллуолл
Шеффилд У Шеффилд У
26 Ноября
22:45
Спортинг Спортинг
Брюгге Брюгге
26 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA