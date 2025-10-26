Смотреть онлайн Leaper FC - Вин Е 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — Гонконг - 2-й дивизион: Leaper FC — Вин Е . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
Превью матча Leaper FC — Вин Е
Команда Leaper FC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 20-6. Команда Вин Е, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Leaper FC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вин Е забивает 1, пропускает 1.