Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Leaper FC - Вин Е 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгГонконг - 2-й дивизион: Leaper FCВин Е . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
Гонконг - 2-й дивизион
Leaper FC
84'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Вин Е
80'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Вин Е icon
80'
Leaper FC icon
84'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Leaper FC - Угловой
2'
Угловой
Leaper FC - Угловой
5'
Угловой
Вин Е Koon - Угловой
6'
Угловой
Вин Е Koon - Угловой
20'
Угловой
Вин Е Koon - Угловой
21'
Угловой
Leaper FC - Угловой
29'
Угловой
Вин Е Koon - Угловой
33'
Угловой
Leaper FC - Угловой
37'
Угловой
Вин Е Koon - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Вин Е Koon - Угловой
49'
Угловой
Вин Е Koon - Угловой
56'
Угловой
Вин Е Koon - Угловой
80'
Вин Е - 1-ый Гол
84'
Угловой
Leaper FC - Угловой
84'
Leaper FC - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Leaper FC — Вин Е

Команда Leaper FC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 20-6. Команда Вин Е, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Leaper FC в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вин Е забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Leaper FC Leaper FC
56%
Вин Е Вин Е
44%
Атаки
82
76
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
ПСВ ПСВ
26 Ноября
23:00
Tundra Esports Tundra Esports
Tearlaments Tearlaments
26 Ноября
23:00
Барселона Барселона
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
26 Ноября
22:30
Миллуолл Миллуолл
Шеффилд У Шеффилд У
26 Ноября
22:45
Спортинг Спортинг
Брюгге Брюгге
26 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA