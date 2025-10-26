Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кваи Тсинг - Kui Tan SC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгГонконг - 2-й дивизион: Кваи ТсингKui Tan SC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
Гонконг - 2-й дивизион
Кваи Тсинг
29'
32'
51'
80'
86'
87'
90'
Завершен
1 : 6
26 октября 2025
Kui Tan SC
Смотреть онлайн
New Fair Kuitan icon
29'
Кваи Тсинг DFA icon
32'
Счет после первого тайма 1:1
New Fair Kuitan icon
51'
New Fair Kuitan icon
80'
New Fair Kuitan icon
86'
New Fair Kuitan icon
87'
New Fair Kuitan icon
90'
Матч закончился со счётом 1:6
Текстовая трансляция
7'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
9'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
10'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
21'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
22'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
29'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
29'
New Fair Kuitan - 1-ый Гол
32'
Кваи Тсинг DFA - 2-ой Гол
35'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
35'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
37'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
44'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
51'
New Fair Kuitan - 3-ий Гол
57'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
70'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
78'
Угловой
Кваи Тсинг DFA - Угловой
80'
New Fair Kuitan - 4-ый Гол
86'
New Fair Kuitan - 5-ый Гол
87'
Угловой
New Fair Kuitan - Угловой
87'
New Fair Kuitan - 6-ый Гол
90'
New Fair Kuitan - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6

Превью матча Кваи Тсинг — Kui Tan SC

Команда Кваи Тсинг в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-4. Команда Kui Tan SC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-0. Команда Кваи Тсинг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Kui Tan SC забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Кваи Тсинг Кваи Тсинг
32%
Kui Tan SC Kui Tan SC
68%
Атаки
40
97
Угловые
1
14
Удары мимо ворот
0
18
Удары в створ ворот
4
22
Комментарии к матчу
