Смотреть онлайн Кваи Тсинг - Kui Tan SC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — Гонконг - 2-й дивизион: Кваи Тсинг — Kui Tan SC . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
Превью матча Кваи Тсинг — Kui Tan SC
Команда Кваи Тсинг в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-4. Команда Kui Tan SC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-0. Команда Кваи Тсинг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Kui Tan SC забивает 1, пропускает 0.