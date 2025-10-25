Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Депортес Навал - Лаутаро де Буин 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Депортес НавалЛаутаро де Буин . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Депортес Навал
28'
61'
66'
85'
Завершен
4 : 2
25 октября 2025
Лаутаро де Буин
69'
89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Депортес Навал Talcahuano icon
28'
Счет после первого тайма 1:0
Депортес Навал Talcahuano icon
61'
Депортес Навал Talcahuano icon
66'
Лаутаро де Буин icon
69'
Депортес Навал Talcahuano icon
85'
Лаутаро де Буин icon
89'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
11'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
11'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
28'
Депортес Навал Talcahuano - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
Депортес Навал Talcahuano - 2-ой Гол
66'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
66'
Депортес Навал Talcahuano - 3-ий Гол
69'
Лаутаро де Буин - 4-ый Гол
77'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
85'
Депортес Навал Talcahuano - 5-ый Гол
89'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
89'
Лаутаро де Буин - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Депортес Навал — Лаутаро де Буин

Команда Депортес Навал в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Лаутаро де Буин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-16. Команда Депортес Навал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лаутаро де Буин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Лаутаро де Буин, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Депортес Навал
Депортес Навал
Лаутаро де Буин
Депортес Навал
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.07.2025
Лаутаро де Буин
Лаутаро де Буин
1:2
Депортес Навал
Депортес Навал
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортес Навал Депортес Навал
46%
Лаутаро де Буин Лаутаро де Буин
54%
Атаки
105
115
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
13
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
ХК Югра ХК Югра
27 Ноября
19:00
Реал Бетис Реал Бетис
Утрехт Утрехт
27 Ноября
23:00
Рома Рома
Митьюлланд Митьюлланд
27 Ноября
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA