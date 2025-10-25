Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Депортес Навал — Лаутаро де Буин . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Депортес Навал — Лаутаро де Буин

Команда Депортес Навал в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Лаутаро де Буин, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-16. Команда Депортес Навал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лаутаро де Буин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Лаутаро де Буин, в том матче победу одержали гостьи.