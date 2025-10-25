Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Club Aguara - Puente Alto 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Club AguaraPuente Alto . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Club Aguara
33'
83'
Завершен
2 : 4
25 октября 2025
Puente Alto
43'
58'
61'
89'
Club Aguara icon
33'
Puente Alto icon
43'
Счет после первого тайма 1:1
Puente Alto icon
58'
Puente Alto icon
61'
Club Aguara icon
83'
Puente Alto icon
89'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Puente Alto - Угловой
17'
Угловой
Puente Alto - Угловой
18'
Угловой
Puente Alto - Угловой
19'
Угловой
Puente Alto - Угловой
26'
Угловой
Puente Alto - Угловой
33'
Club Aguara - 1-ый Гол
43'
Puente Alto - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
56'
Угловой
Puente Alto - Угловой
58'
Puente Alto - 3-ий Гол
61'
Puente Alto - 4-ый Гол
74'
Puente Alto - Незабитый пенальти
81'
Угловой
Club Aguara - Угловой
83'
Club Aguara - 5-ый Гол
88'
Угловой
Club Aguara - Угловой
89'
Puente Alto - 6-ый Гол
90+1'
Угловой
Puente Alto - Угловой
90+4'
Угловой
Club Aguara - Угловой
90+4'
Угловой
Club Aguara - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4

Превью матча Club Aguara — Puente Alto

Команда Club Aguara в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Puente Alto, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-12. Команда Club Aguara в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Puente Alto забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Puente Alto, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Club Aguara
Club Aguara
Puente Alto
Club Aguara
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.07.2025
Puente Alto
Puente Alto
1:2
Club Aguara
Club Aguara
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Club Aguara Club Aguara
57%
Puente Alto Puente Alto
43%
Атаки
92
76
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
8
10
Комментарии к матчу
