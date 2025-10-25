Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Club Aguara — Puente Alto . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Club Aguara — Puente Alto

Команда Club Aguara в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-22. Команда Puente Alto, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-12. Команда Club Aguara в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Puente Alto забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Puente Alto, в том матче победу одержали гостьи.