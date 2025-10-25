Смотреть онлайн Club Aguara - Puente Alto 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы
расскажем о матче
турнира Чили — Чили - Терсера: Club Aguara — Puente Alto
. Начало встречи 25 октября 2025
запланировано на 21:00
по московскому времени
.
Команда Club Aguara в последних
10 матчах
одержала 4 победы
, 1 раз сыграла вничью
и
проиграла 5 матчей
с разницей мячей 15-22.
Команда Puente Alto, сыграв 10
матчей, выиграла 6 раз
,3 матча завершила
вничью
и
потерпела 1 поражение
с разницей мячей 17-12.
Команда Club Aguara в среднем
забивает 2 гола за игру, пропускает
2. Puente Alto
забивает 2, пропускает
1.
Команды провели между собой 1 матч.
Последний раз соперники встречались между собой
05 июля 2025 на поле команды Puente Alto, в том матче победу одержали гостьи.