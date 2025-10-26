Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Club Calor II - Сан-Педро 7/10 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Club Calor IIСан-Педро 7/10 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Club Calor II
5'
41'
47'
58'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Сан-Педро 7/10
37'
Club Calor II icon
5'
Сан-Педро 7/10 icon
37'
Club Calor II icon
41'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,4
Club Calor II icon
47'
Club Calor II icon
58'
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Club Calor II - Угловой
5'
Club Calor II - 1-ый Гол
13'
Угловой
Club Calor II - Угловой
15'
Угловой
Club Calor II - Угловой
19'
Угловой
Club Calor II - Угловой
24'
Угловой
Club Calor II - Угловой
26'
Угловой
Club Calor II - Угловой
31'
Угловой
Сан-Педро 7/10 - Угловой
32'
Угловой
Сан-Педро 7/10 - Угловой
37'
Сан-Педро 7/10 - 2-ой Гол
41'
Club Calor II - 3-ий Гол
43'
Угловой
Club Calor II - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 1,4
47'
Угловой
Club Calor II - Угловой
47'
Club Calor II - 4-ый Гол
58'
Club Calor II - 5-ый Гол
63'
Угловой
Сан-Педро 7/10 - Угловой
64'
Угловой
Club Calor II - Угловой
66'
Угловой
Сан-Педро 7/10 - Угловой
68'
Угловой
Club Calor II - Угловой
71'
Угловой
Club Calor II - Угловой
84'
Угловой
Сан-Педро 7/10 - Угловой
90+1'
Угловой
Сан-Педро 7/10 - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,4

Превью матча Club Calor II — Сан-Педро 7/10

Команда Club Calor II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0.

Статистика матча

Владение мячом
Club Calor II Club Calor II
46%
Сан-Педро 7/10 Сан-Педро 7/10
54%
Атаки
34
28
Угловые
11
6
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
