25.10.2025

Смотреть онлайн Ajolotes Lerma FC - Hermanos Benítez 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Ajolotes Lerma FCHermanos Benítez . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Ajolotes Lerma FC
40'
45'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Hermanos Benítez
84'
Смотреть онлайн
Ajolotes Lerma FC icon
40'
Ajolotes Lerma FC icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Hermanos Benítez icon
84'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Hermanos Benítez - Угловой
17'
Угловой
Hermanos Benítez - Угловой
23'
Угловой
Ajolotes Lerma FC - Угловой
40'
Ajolotes Lerma FC - 1-ый Гол
45'
Ajolotes Lerma FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
47'
Угловой
Hermanos Benítez - Угловой
61'
Угловой
Ajolotes Lerma FC - Угловой
62'
Угловой
Ajolotes Lerma FC - Угловой
69'
Угловой
Hermanos Benítez - Угловой
83'
Угловой
Ajolotes Lerma FC - Угловой
84'
Hermanos Benítez - 3-ий Гол
87'
Угловой
Hermanos Benítez - Угловой
87'
Угловой
Hermanos Benítez - Угловой
90+4'
Угловой
Hermanos Benítez - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Ajolotes Lerma FC — Hermanos Benítez

Статистика матча

Владение мячом
Ajolotes Lerma FC Ajolotes Lerma FC
45%
Hermanos Benítez Hermanos Benítez
55%
Атаки
63
72
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
12
8
Удары в створ ворот
9
4
Комментарии к матчу
