25.10.2025
Смотреть онлайн Ajolotes Lerma FC - Hermanos Benítez 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Ajolotes Lerma FC — Hermanos Benítez . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Ajolotes Lerma FC
40'
45'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Hermanos Benítez
84'
Hermanos Benítez
84'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Hermanos Benítez - Угловой
17'
Hermanos Benítez - Угловой
23'
Ajolotes Lerma FC - Угловой
40'
Ajolotes Lerma FC - 1-ый Гол
45'
Ajolotes Lerma FC - 2-ой Гол
47'
Hermanos Benítez - Угловой
61'
Ajolotes Lerma FC - Угловой
62'
Ajolotes Lerma FC - Угловой
69'
Hermanos Benítez - Угловой
83'
Ajolotes Lerma FC - Угловой
84'
Hermanos Benítez - 3-ий Гол
87'
Hermanos Benítez - Угловой
87'
Hermanos Benítez - Угловой
90+4'
Hermanos Benítez - Угловой
Превью матча Ajolotes Lerma FC — Hermanos Benítez
Статистика матча
Владение мячом
55%
Атаки
63
72
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
12
8
Удары в створ ворот
9
4
Комментарии к матчу