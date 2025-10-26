26.10.2025
Смотреть онлайн Cafeteros de Atlixco - Tlapa Mazatecochco 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Cafeteros de Atlixco — Tlapa Mazatecochco . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:23 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Cafeteros de Atlixco - Угловой
6'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
15'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
22'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
26'
Cafeteros de Atlixco - Угловой
28'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
28'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
29'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
34'
Cafeteros de Atlixco - 1-ый Гол
35'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
45+2'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
45+3'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Tlapa Mazatecochco - 2-ой Гол
58'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
74'
Tlapa Mazatecochco - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
1-ый
Cafeteros de Atlixco - Пенальти
1-ый
Tlapa Mazatecochco - Пенальти
2-ой
Cafeteros de Atlixco - Пенальти
2-ой
Tlapa Mazatecochco - Пенальти
3-ий
Cafeteros de Atlixco - Пенальти
3-ий
Tlapa Mazatecochco - Пенальти
4-ый
Cafeteros de Atlixco - Пенальти
4-ый
Tlapa Mazatecochco - Пенальти
5-ый
Tlapa Mazatecochco - Пенальти
Превью матча Cafeteros de Atlixco — Tlapa Mazatecochco
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
74
103
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
11
10
Комментарии к матчу