26.10.2025
Смотреть онлайн Montaneses FC II - Caballeros de Córdoba 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Montaneses FC II — Caballeros de Córdoba . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
0 : 4
26 октября 2025
Caballeros de Córdoba
22'
25'
45+1'
83'
Caballeros de Córdoba
45+1'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
22'
Caballeros de Córdoba - 1-ый Гол
25'
Caballeros de Córdoba - 2-ой Гол
39'
Montaneses FC II - Угловой
45+1'
Caballeros de Córdoba - 3-ий Гол
55'
Montaneses FC II - Угловой
69'
Montaneses FC II - Угловой
79'
Caballeros de Córdoba - Угловой
83'
Caballeros de Córdoba - 4-ый Гол
Превью матча Montaneses FC II — Caballeros de Córdoba
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
56
58
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
9
16
Удары в створ ворот
1
10
Комментарии к матчу