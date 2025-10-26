Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн CD Luis Angel Firpo (W) - CD Platense Zacatecoluca (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Лига Феминина: CD Luis Angel Firpo (W)CD Platense Zacatecoluca (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Сальвадор - Лига Феминина
CD Luis Angel Firpo (W)
8'
13'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
CD Platense Zacatecoluca (W)
64'
Смотреть онлайн
CD Luis Angel Firpo (W) icon
8'
CD Luis Angel Firpo (W) icon
13'
Счет после первого тайма 2:0
CD Platense Zacatecoluca (W) icon
64'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
5'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
8'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
8'
CD Luis Angel Firpo (W) - 1-ый Гол
10'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
13'
CD Luis Angel Firpo (W) - 2-ой Гол
26'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
35'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
45+2'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
64'
CD Platense Zacatecoluca (W) - 3-ий Гол
75'
Угловой
CD Luis Angel Firpo (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча CD Luis Angel Firpo (W) — CD Platense Zacatecoluca (W)

Статистика матча

Атаки
124
97
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
11
1
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA