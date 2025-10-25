Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division : 12 де Октубре — Генерал Диаз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча 12 де Октубре — Генерал Диаз

Команда 12 де Октубре в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-4. Команда Генерал Диаз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-12. Команда 12 де Октубре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Генерал Диаз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Генерал Диаз, в том матче победу одержали гостьи.