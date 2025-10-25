Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн 12 де Октубре - Генерал Диаз 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: 12 де ОктубреГенерал Диаз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
12 де Октубре
49'
63'
65'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Генерал Диаз
54'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
12 De Octubre Itaugua icon
49'
Генерал Диаз icon
54'
12 De Octubre Itaugua icon
63'
12 De Octubre Itaugua icon
65'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
6'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
21'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
24'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
37'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
43'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
12 De Octubre Itaugua - 1-ый Гол
54'
Генерал Диаз - 2-ой Гол
57'
Угловой
Генерал Диаз - Угловой
59'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
60'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
62'
Угловой
12 De Octubre Itaugua - Угловой
63'
12 De Octubre Itaugua - 3-ий Гол
65'
12 De Octubre Itaugua - 4-ый Гол
86'
Угловой
Генерал Диаз - Угловой
90'
Угловой
Генерал Диаз - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча 12 де Октубре — Генерал Диаз

Команда 12 де Октубре в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-4. Команда Генерал Диаз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-12. Команда 12 де Октубре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Генерал Диаз забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 июля 2025 на поле команды Генерал Диаз, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

12 де Октубре
12 де Октубре
Генерал Диаз
12 де Октубре
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.07.2025
Генерал Диаз
Генерал Диаз
0:4
12 де Октубре
12 де Октубре
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
12 де Октубре 12 де Октубре
57%
Генерал Диаз Генерал Диаз
43%
Атаки
90
108
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
