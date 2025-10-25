25.10.2025
Смотреть онлайн Uganda Martyrs (W) - Kawempe Muslim FC (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уганда — Уганда - Суперлига - Женщины: Uganda Martyrs (W) — Kawempe Muslim FC (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Уганда - Суперлига - Женщины
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
8'
Uganda Martyrs (W) - Угловой
14'
Uganda Martyrs (W) - Угловой
42'
Kawempe Muslim FC (W) - Угловой
45+2'
Kawempe Muslim FC (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
51'
Kawempe Muslim FC (W) - 1-ый Гол
56'
Kawempe Muslim FC (W) - Угловой
74'
Uganda Martyrs (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,3
Превью матча Uganda Martyrs (W) — Kawempe Muslim FC (W)
Статистика матча
Атаки
91
101
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу