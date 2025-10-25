Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Uganda Martyrs (W) - Kawempe Muslim FC (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УгандаУганда - Суперлига - Женщины: Uganda Martyrs (W)Kawempe Muslim FC (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Уганда - Суперлига - Женщины
Uganda Martyrs (W)
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Kawempe Muslim FC (W)
51'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
Kawempe Muslim FC (W) icon
51'
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Uganda Martyrs (W) - Угловой
14'
Угловой
Uganda Martyrs (W) - Угловой
42'
Угловой
Kawempe Muslim FC (W) - Угловой
45+2'
Угловой
Kawempe Muslim FC (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
51'
Kawempe Muslim FC (W) - 1-ый Гол
56'
Угловой
Kawempe Muslim FC (W) - Угловой
74'
Угловой
Uganda Martyrs (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,3

Превью матча Uganda Martyrs (W) — Kawempe Muslim FC (W)

Статистика матча

Атаки
91
101
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA