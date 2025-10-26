Смотреть онлайн Хроуб - МО Константин 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Алжир - Дивизион 2: Хроуб — МО Константин, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Хроуб — МО Константин
Команда Хроуб в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-15. Команда МО Константин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-4. Команда Хроуб в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. МО Константин забивает 1, пропускает 0.