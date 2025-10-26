Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хроуб - МО Константин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлжирАлжир - Дивизион 2: ХроубМО Константин, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Алжир - Дивизион 2
Хроуб
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
МО Константин
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
МО Константин - Угловой
12'
Угловой
МО Константин - Угловой
16'
Угловой
МО Константин - Угловой
30'
Угловой
МО Константин - Угловой
45+4'
Угловой
Хроуб - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
69'
Угловой
МО Константин - Угловой
74'
Угловой
МО Константин - Угловой
81'
Угловой
Хроуб - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,4

Превью матча Хроуб — МО Константин

Команда Хроуб в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-15. Команда МО Константин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-4. Команда Хроуб в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. МО Константин забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Хроуб Хроуб
50%
МО Константин МО Константин
50%
Атаки
77
72
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
3
2
Игры 7 тур
26.10.2025
Хроуб
0:0
МО Константин
Завершен
25.10.2025
Хуссейн
1:1
Эль Харрач
Завершен
25.10.2025
Арбаа
0:1
РК Коуба
Завершен
25.10.2025
US Bechar Djedid
1:0
ГК Маскара
Завершен
25.10.2025
Nrb Beni Oulbene
0:2
Бискра
Завершен
25.10.2025
МЦ Магра
2:0
Бени Тор
Завершен
25.10.2025
ЖС Бордж-Менайель
0:1
ИБ Кхемис Эль-Кечна
Завершен
25.10.2025
МО Бежайя
2:1
ЙС Джиджель
Завершен
Комментарии к матчу
