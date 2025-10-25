25.10.2025
Смотреть онлайн UD Calpe - КЕ Альберик 25.10.2025. Прямая трансляция
МСК
Испания - Региональная лига
UD Calpe
14'
68'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
КЕ Альберик
23'
UD Calpe
14'
КЕ Альберик
23'
Счет после первого тайма 1:1
UD Calpe
68'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
UD Calpe - 1-ый Гол
16'
КЕ Альберик - Угловой
16'
КЕ Альберик - Угловой
23'
КЕ Альберик - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
68'
UD Calpe - 3-ий Гол
88'
UD Calpe - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
81
84
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
4
3
